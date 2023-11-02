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Россия бежит в восточную часть Черного моря, но достанем и там, - Зеленский

Четверг 02 ноября 2023 20:49
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Россия бежит в восточную часть Черного моря, но достанем и там, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия постепенно теряет контроль над Черным морем и отступает в восточную часть акватории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Первое - селектор. Военные, разведка, наши силы безопасности, чиновники. Отдельное внимание - конечно, фронту", - говорится в заявлении.

По словам президента, был заслушан доклад о работе нашего морского экспортного коридора. Он поблагодарил всех, кто бьется и работает, чтобы Украина сохранила доступ к мировому рынку.

"Результаты хорошие. Россия постепенно теряет контроль над Черным морем и отступает в восточную часть акватории. Достанем и там", - добавил президент.

Зерновое соглашение

В июле этого года российские захватчики заявили о выходе из зерновой сделки. После этого террористы начали наносить удары по украинским портам и зерновой инфраструктуре. Уже 10 августа Украина открыла временные коридоры гражданских торговых судов.

26 октября появилась информация о якобы приостановлении работы нового коридора из-за возможной угрозы со стороны военных самолетов и морских мин россиян. Однако Украина отрицала остановку "зернового коридора".

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