Россия бежит в восточную часть Черного моря, но достанем и там, - Зеленский

Россия постепенно теряет контроль над Черным морем и отступает в восточную часть акватории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского .

"Первое - селектор. Военные, разведка, наши силы безопасности, чиновники. Отдельное внимание - конечно, фронту", - говорится в заявлении.

По словам президента, был заслушан доклад о работе нашего морского экспортного коридора. Он поблагодарил всех, кто бьется и работает, чтобы Украина сохранила доступ к мировому рынку.

"Результаты хорошие. Россия постепенно теряет контроль над Черным морем и отступает в восточную часть акватории. Достанем и там", - добавил президент.

Зерновое соглашение

В июле этого года российские захватчики заявили о выходе из зерновой сделки. После этого террористы начали наносить удары по украинским портам и зерновой инфраструктуре. Уже 10 августа Украина открыла временные коридоры гражданских торговых судов.

26 октября появилась информация о якобы приостановлении работы нового коридора из-за возможной угрозы со стороны военных самолетов и морских мин россиян. Однако Украина отрицала остановку "зернового коридора".