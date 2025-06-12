Зеленський заявив про успіхи ЗСУ в Сумській області: потроху відтісняємо окупантів

За словами президента, йому сьогодні доповідав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він розповів про ситуацію на фронті. Насамперед доповідь генерала торкнулася Покровського напрямку, Курської операції і боїв у прикордонні Сумської області.



"Наші підрозділи в Сумській області потроху відштовхують окупанта. Дякую вам! Дякую кожному нашому солдату, сержанту та офіцеру за цей результат. Кожному підрозділу", - зазначив Зеленський.