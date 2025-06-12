Зеленский заявил об успехах ВСУ в Сумской области: понемногу оттесняем оккупантов

Ситуация в Сумской области

Напомним, только 8 июня аналитики DeepState утверждали, что россияне расширили контроль территорий в приграничье Сумской области.

В частности, враг мог оккупировать село Локня, которое находится на севере от центра общины Юнаковки.

При этом глава Сумской ОВА Олег Григоров рассказал, что 8 июня оккупанты усилили обстрелы Сумской области. В результате их ударов были ранены мирные жители.

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