Трамп закликав Путіна бути "реалістом" під час зустрічі з Зеленським, - Axios

Президент США Дональд Трамп закликав російського диктатора Володимира Путіна бути "реалістом" на зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським. Під час саміт можуть обговорювати територіальне питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Як зазначило джерело видання, під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом Зеленський заявив, що готовий обговорити територіальні питання, але наголосив, що їх потрібно обговорити між ним і Путіним.

За словами українського посадовця, Трамп погодився з цим.