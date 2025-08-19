ua en ru
Зеленский заявил Трампу, что готов обсудить территориальные вопросы с Путиным, - Axios

Вашингтон, Вторник 19 августа 2025 19:17
Зеленский заявил Трампу, что готов обсудить территориальные вопросы с Путиным, - Axios
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить территориальные вопросы. Но это нужно делать с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Как отметил источник издания, во время встречи с президентом США Дональдом Трампом Зеленский заявил, что готов обсудить территориальные вопросы, но подчеркнул, что их нужно обсудить между ним и Путиным.

По словам украинского чиновника, Трамп согласился с этим.

Axios сообщает, что когда Трамп позвонил Путину в понедельник вечером, он сказал российскому диктатору, что ему придется встретиться непосредственно с Зеленским, чтобы обсудить его территориальные требования. При этом американский лидер призвал Путина быть "реалистом".

Встреча Зеленского и Путина и Путина

Напомним, 15 августа на Аляске состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. Уже 18 августа в США прибыл президент Украины Владимир Зеленский, где провел переговоры с Трампом и европейскими лидерами в Белом доме.

После переговоров Трамп позвонил Путину, чтобы договориться о новом раунде переговоров на уровне глав государств.

В Москве выступали за двусторонний формат, позже может состояться и трехсторонний саммит с участием лидеров Украины, США и России.

Среди возможных локаций встречи Зеленского и Путина называют Женеву или Венгрию. Швейцария уже заявила о готовности принять переговоры и предоставить Путину "иммунитет" от ордера МУС.

По словам Трампа, встреча Зеленского и Путина может состояться уже в ближайшие недели.

