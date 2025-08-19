Зеленский заявил Трампу, что готов обсудить территориальные вопросы с Путиным, - Axios

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить территориальные вопросы. Но это нужно делать с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Как отметил источник издания, во время встречи с президентом США Дональдом Трампом Зеленский заявил, что готов обсудить территориальные вопросы, но подчеркнул, что их нужно обсудить между ним и Путиным.

По словам украинского чиновника, Трамп согласился с этим.