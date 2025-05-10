Зеленський заявив Трампу: готові говорити з РФ, якщо буде перемир'я, - Axios

Президент Володимир Зеленський заявив американському лідеру Дональду Трампу про готовність України до прямих переговорів із Росією, якщо буде припинення вогню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
За словами двох обізнаних джерел, меседж було передано під час сьогоднішньої розмови Зеленського та європейських лідерів із Трампом.
Зокрема, вони підкреслили, що в разі досягнення угоди про припинення вогню, Україна готова почати прямі мирні переговори з Росією. Але якщо російський диктатор Володимир Путін відмовиться від 30-денного припинення вогню, європейські країни запровадять нові санкції проти Росії.
"Трамп, схоже, був задоволений тим, що Україна прийняла угоду про припинення вогню і погодилася на прямі переговори з Росією", - повідомило одне з джерел.
Друге джерело сказало, що Трамп був радий почути, що всі вони підтримують його пропозицію.
"Тепер ми чекаємо дій Росії", - розповіло виданню друге джерело.
Нагадаємо, сьогодні до Києва прибули лідери "коаліції рішучих" для переговорів про досягнення миру в Україні. Зокрема, зустріч відбулася між президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем і главою уряду Польщі Дональдом Туском.
Після цієї зустрічі вони вп'ятьох провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Як підсумок, Росії було поставлено дедлайн для згоди на припинення вогню.
Зокрема, на пресконференції Зеленський повідомив, що вже з понеділка, 12 травня, має розпочатися повне і безумовне припинення вогню між Україною і Росією щонайменше на 30 днів. У разі, якщо Москва відмовиться від перемир'я, їй загрожують нові санкції.
Також NBC News писало, що Україна, США та ЄС сформували список умов для Путіна, який має 22 пропозиції, включно з 30-денним припиненням вогню. Також у переліку є пункт про те, щоб США не підтримували вступ України до НАТО (тема, яку неодноразово порушував Путін). Цей документ главі Кремля передасть спецпредставник Трампа Стів Віткофф.
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