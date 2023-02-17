UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський заявив, що для України знімається табу щодо постачання далекобійних ракет

Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Україна робить все для того, щоб покращити своє озброєння. В тому числі у спілкуванні з партнерами вже знімається табу щодо постачання далекобійних ракет.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського у п'ятницю, 17 лютого.

Він нагадав, що в останні тижні триває певний дипломатичний марафон, під час якого ведуться перемовини з представниками різних країн.

"Вже створена танкова коаліція, вже знімається табу щодо постачання далекобійних ракет, вже є здобутки у посиленні нашої артилерії й вже світ почув наскільки необхідним для загальносвітової безпеки є створення авіаційної коаліції", - сказав Зеленський.

Він також розповів що обговорював дане питання і під час зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів Марк Рютте.

"Говорив і сьогодні про це з Рютте і протягом тижня з усіма лідерами. Продовжу ці переговори й наступного тижня", - підкреслив президент.

Як повідомлялося, в рамках нового пакету допомоги від США у розмірі 2,2 млрд доларів Україна отримає далекобійні ракети GLSDB. Однак у Пентагоні зазначають, що розгортання цих ракет на полі бою триватиме багато місяців.

Нагадаємо, США модифікували передові ракетні пускові установки HIMARS, які вони передали Україні, щоб їх не можна було використовувати для обстрілу Росії ракетами великої дальності.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ракетиВолодимир ЗеленськийЗбройні сили УкраїниРосійська Федерація