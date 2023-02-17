Зеленский заявил, что для Украины снимается табу по поставкам дальнобойных ракет

Он напомнил, что в последние недели продолжается дипломатический марафон, во время которого ведутся переговоры с представителями разных стран.

"Уже создана танковая коалиция, уже снимается табу по поставкам дальнобойных ракет, уже есть достижения в усилении нашей артиллерии и уже мир услышал, насколько необходимо для общемировой безопасности создание авиационной коалиции", - сказал Зеленский.

Он также рассказал, что обсуждал данный вопрос и во время встречи с премьер-министром Нидерландов Марк Рютте.

"Говорил и сегодня об этом с Рютте и в течение недели со всеми лидерами. Продолжу эти переговоры и на следующей неделе", - подчеркнул президент.