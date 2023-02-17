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Група конгресменів США закликала Байдена надати Україні F-16, - Politico

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П'ятниця 17 лютого 2023 19:44
Група конгресменів США закликала Байдена надати Україні F-16, - Politico Фото: F-16 (wikipedia org)
Автор: Дмитро Браславський

Група американських законодавців закликала президента США Джо Байдена розпочати постачання Україні винищувачів-бомбардувальників F-16

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Також група конгресменів США закликає Байдена сприяти передачі Україні подібних літаків.

"Надання даних літаків необхідно, щоб допомогти Україні захистити свій повітряний простір, особливо у світлі відновлення Росією наступальних дій та з урахуванням очікуваної активізації масштабних боїв", - йдеться у матеріалі.

Послання до американського президента підписали п'ять членів Палати представників Конгресу США. Троє є демократами, двоє - республіканцями.

Законодавці вважають, що F-16 або подібні до них літаки дозволили б українським військовим, зокрема, вражати російські ракети та безпілотники, забезпечувати прикриття наземних сил, а також боротися за перевагу в повітрі.

Раніше президент США Джо Байден сказав, що Сполучені Штати не передаватимуть Україні винищувачі F16.

Своєю чергою глава Франції Еммануель Макрон не виключив постачання винищувачів Україні, наголосивши, що немає нічого забороненого в цьому.

Польща 30 січня офіційно оголосила про готовність передати Україні літаки F-16, але для цього є деякі умови.

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