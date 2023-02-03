Україна отримає далекобійні ракети GLSDB, але розгортання займе до року
В рамках нового пакету допомоги від США в розмірі 2,2 млрд доларів Україна отримає далекобійні ракети GLSDB. Проте, у Пентагоні зазначають, що розгортання цих ракет на полі бою займе багато місяців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента американського видання Foreign Policy Джека Детча в Twitter.
За його словами, в американському Міністерстві оборони сьогодні підтвердили, що Вашингтон відправить Києву ракети GLSDB, які здатні уражати цілі на відстані 81 милі - близько 130 кілометрів. Проте ці ракети ще не були використані на полі бою.
"Розгортання займе приблизно 9 місяців", - зазначив кореспондент.
Зазначимо, раніше повідомлялося, що ракети GLSDB можуть запускатися з установок HIMARS.
Що відомо про ракети GLSDB
Ракети GLSDB створені компаніями Boeing і Saab Group, які модифікували бомбу малого діаметра, додавши ракетний двигун. Ракета запускається з наземних ракетних комплексів типу HIMARS.
Завдання ракети - розігнати бомбу, яка далі рухається до цілі за допомогою інерційної системи наведення та вбудованого GPS. За даними виробників, точність снаряда GLSDB складає близько 1 метра.
Завдяки стійкості до засобів радіоелектронної боротьби ракети GLSDB можуть запускатися з прихованих позицій.
Нагадаємо, РБК-Україна розповідало, яка зброя також увійшла до нового пакету військової допомоги від США.
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