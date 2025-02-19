Зеленський заявив, що Україна не буде сировинним придатком для інших країн

"Я сказав: "Цей документ не готовий, ми його не підпишемо"", - заявив він в Анкарі.

Зеленський заявив, що угода зі США потребує доопрацювання.

"Я завжди відкритий для того, щоб ви інвестували в нашу країну, інвестували в наші природні ресурси. Я впевнений, що наше суспільство підтримує це, наш парламент підтримує це. Але якщо ми збираємося щось дати, ми повинні щось отримати натомість. Я думаю, що це і є справедливість", - сказав він в Анкарі.

Зеленський наголосив, що Україна володіє значними природними ресурсами, включно з природним газом, нафтою і рідкісноземельними елементами, більша частина яких перебуває під російською окупацією, наголосивши на необхідності звільнення цих територій.

"Ми не хочемо бути сировинним центом для будь-якого континенту. Не йдеться про дружбу чи партнерство. Це написано в нашій Конституції. Як президент, я не буду порушувати Конституцію. Я буду захищати нашу землю і наші інтереси", - додав він.