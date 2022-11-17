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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський заявив, що російський капітал не буде впливати на Україну після війни

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Україні зникне економічний, політичний та інформаційний вплив Росії після закінчення повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час виступу на Bloomberg New Economy Forum.

"Впливу російського капіталу в Україні не буде - вони пішли з наших підприємств, або ми їх витіснили. Політична партія заборонена, і в наступних виборах вони не братимуть участі. Інформаційного впливу на наш розвиток, на геополітичний напрям також не буде", - сказав він.

Зеленський зазначив, що після 24 лютого багато великих корупціонерів залишили Україну, натомість суспільство об’єдналося навколо захисту своєї держави.

"Головні речі, на які ми повинні звернути увагу: ми об’єднані, залишилися ті, хто хоче захищати свою державу. Корупцію в майбутній Україні ніхто нікому не зможе пробачити. Ми всі пережили дуже складні виклики й дуже складний час", - додав президент.

Він також додав, що боротьбі з корупцією сприяє надання послуг в електронному форматі, адже це унеможливлює втручання чиновників у роботу бізнесу.

Зеленський розповів, що виклики війни підштовхнули розвиток технологій в нашій країні, а після завершення бойових дій актуальним буде відновлення енергетичного сектору, розвиток видобувної та переробної промисловості.

"Близько 40% нашої енергетики було уражено, тож енергетика дуже актуальна. Видобуток газу також актуальний", - сказав він.

При цьому, за його словами, навіть в умовах війни в Україні зростає ІТ-галузь.

Серед важливих секторів української економіки також залишається сільське господарство. Зеленський підкреслив, що Україна відкрита для інвесторів і запрошує світові компанії до співпраці в різних галузях, зокрема у видобувній та переробній промисловості.

"Я думаю, що ваші інвестиції будуть підкріплені не тільки вашим бажанням, а й захистом. Ми розпочали розмову зі Світовим банком. Вчора в мене була зустріч із віце-президенткою (Світового банку. - ред.), і ми розпочнемо з ними "пілот" щодо страхування інвестицій в Україні. Я думаю, це також допоможе й додасть впевненості бізнесу інвестувати сьогодні в Україну", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше в Україні остаточно заборонили діяльність 12 проросійських партій.

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Володимир ЗеленськийРосійська Федерація