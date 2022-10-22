В Україні остаточно заборонили діяльність 12 проросійських партій
В Україні остаточно заборонили діяльність 12 проросійських партій. Днями Касаційний адміністративний суд скасував скаргу однієї з таких політсил.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
"Днями Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду України відхилив апеляційну скаргу "Соціалістичної партії України" і таким чином остаточно заборонив її діяльність у нашій країні. Тепер в Україні повністю заборонено діяльність вже 12 проросійських політсил", - йдеться у повідомленні.
Повний список проросійських партій, заборонених в Україні:
- "Опозиційний блок";
- "Соціалісти";
- партія "Справедливості та розвитку";
- "Наші";
- "Держава";
- "Партія Шарія";
- "Блок Володимира Сальдо";
- "Ліва опозиція";
- "Союз лівих сил";
- "Опозиційна платформа – За життя";
- "Прогресивна соціалістична партія України";
- "Соціалістична партія України".
У ході слідчих дій встановлено, що представники цих політсил брали безпосередню участь у встановленні окупаційного режиму на захоплених РФ територіях України та в організації та проведенні на цих територіях фейкових "референдумів".
З початку широкомасштабного вторгнення Росії за фактами діяльності їхніх функціонерів слідчі порушили понад 80 справ, у тому числі стосовно депутатів рад різного рівня.
Деякі з фігурантів ховаються від правосуддя в РФ.
Раніше РБК-Україна публікувало імена політиків, які зрадили Україну і стали на бік Росії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.