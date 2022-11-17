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Зеленский заявил, что российский капитал не будет влиять на Украину после войны

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Украине исчезнет экономическое, политическое и информационное влияние России после полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время выступления на Bloomberg New Economy Forum.

"Влияния российского капитала в Украине не будет - они ушли с наших предприятий, или мы их вытеснили. Политическая партия запрещена, и в следующих выборах они не будут участвовать. Информационного влияния на наше развитие, на геополитическое направление также не будет", - сказал он.

Зеленский отметил, что после 24 февраля многие крупные коррупционеры покинули Украину, а общество объединилось вокруг защиты своего государства.

"Главные вещи, на которые мы должны обратить внимание: мы объединены, остались те, кто хочет защищать свое государство. Коррупцию в будущей Украине никто никому не сможет простить. Мы все пережили очень сложные вызовы и очень сложное время", - добавил президент.

Он также добавил, что борьбе с коррупцией способствует предоставление услуг в электронном формате, ведь это делает невозможным вмешательство чиновников в работу бизнеса.

Зеленский рассказал, что вызовы войны подтолкнули развитие технологий в нашей стране, а по завершении боевых действий актуальным будет восстановление энергетического сектора, развитие добывающей и перерабатывающей промышленности.

"Около 40% нашей энергетики было поражено, поэтому энергетика очень актуальна. Добыча газа также актуальна", - сказал он.

При этом, по его словам, даже в условиях войны в Украине растет ІТ-отрасль.

Среди важнейших секторов украинской экономики также остается сельское хозяйство. Зеленский подчеркнул, что Украина открыта для инвесторов и приглашает мировые компании к сотрудничеству в различных отраслях, в частности, в добывающей и перерабатывающей промышленности.

"Я думаю, что ваши инвестиции будут подкреплены не только вашим желанием, но и защитой. Мы начали разговор со Всемирным банком. Вчера у меня была встреча с вице-президентом (Всемирного банка. - ред.), и мы начнем с ними "пилот" по страхованию инвестиций в Украине. Я думаю, это также поможет и придаст уверенности бизнесу инвестировать сегодня в Украину", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее в Украине окончательно запретили деятельность 12 пророссийских партий.

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Владимир ЗеленскийРоссийская Федерация