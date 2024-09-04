Зеленський заявив, що Росія перекинула з України до Курська 60 тисяч військових

Операція ЗСУ в Курській області

Зазначимо, що операція Збройних сил України на території Росії в Курській області триває вже практично рівно місяць. Про її початок російські Telegram-канали повідомляли 6 серпня.

Станом на 27 серпня, за словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, під контролем України перебуває 1300 квадратних кілометрів території Росії і 100 населених пунктів. Також у полон потрапили 594 військовослужбовці РФ.

В інтерв'ю NBC News Зеленський заявив, що партнери України не знали про початок операції ЗСУ в Курській області, зокрема, адміністрація Байдена. Це було несподіванкою для них. Крім того, операція трималася в найсуворішому секреті навіть усередині України.

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