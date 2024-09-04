RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский заявил, что Россия перебросила из Украины в Курск 60 тысяч военных

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россия перебросила в Курск из Украины 60 тысяч военных. Это случилось после операции ВСУ в Курской области.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью NBC News.

Он отметил, что одной из целей операции было заставить Москву отвести войска с линии фронта в Украине протяженностью в 600 миль. В частности, с востока страны.

Президент уточнил, что Россия перебросила из Украины в Курск 60 тысяч своих солдат. При этом, на Покровском направлении большого сокращения войск не наблюдалось.

Операция ВСУ в Курской области

Отметим, что операция Вооруженных сил Украины на территории России в Курской области длится уже практически ровно месяц. О ее начале российские Telegram-каналы сообщали 6 августа.

По состоянию на 27 августа, по словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, под контролем Украины находится 1300 квадратных километров территории России и 100 населенных пунктов. Также в плен были взяты 594 военнослужащих РФ.

В интервью NBC News Зеленский заявил, что партнеры Украины не знали о начале операции ВСУ в Курской области, в частности, администрация Байдена. Это было неожиданностью для них. Кроме того, операция держалась в строжайшем секрете даже внутри Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине