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Зеленський пояснив, чому Україна не повідомляла партнерам про Курську операцію

Вівторок 03 вересня 2024 20:50
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Зеленський пояснив, чому Україна не повідомляла партнерам про Курську операцію Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Партнери України не знали про початок операції ЗСУ у Курській області. Це було несподівакою для них.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC News.

За словами Зеленського, операція ЗСУ у Курській області є невід’ємною частиною його "плану перемоги". Однак він про нього не буде розповідати аналогічно до того, як Україна не розповідала партнерам про Курську область.

"Я не скажу, вибачте, я не можу про це говорити. Це як початок нашої, цієї, Курської операції. При всій повазі, я не можу про це говорити, я думаю, що успіх дуже близький до несподіванки", - зауважив Зеленський.

Зеленський заявив в інтерв'ю NBC News, що адміністрація Байдена не знала про цю операцію, і вона трималася в строгому секреті навіть всередині України.

"Так, ми нікого не інформували. І це не питання недовіри", - сказав Зеленський.

Він також додав, що контрнаступ Києва влітку минулого року провалився багато в чому через те, що його багато рекламували і говорили про нього, даючи росіянам час на підготовку.

Операція ЗСУ

З початку серпня ЗСУ проводять операцію в Курській області. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, станом на 27 серпня було взято під контроль 1300 квадратних кілометрів та 100 населених пунктів. Крім того, у полон захопили близько 600 російських військових.

Джерело РБК-Україна у військово-політичному керівництві повідомило, що окупаційні війська отримали від Путіна вказівку звільнити Курську область до 1 жовтня. Однак їхнє завдання - зробити це будь-що, не знімаючи сили з ключових ділянок, де Росія веде наступ на Донбасі.

Заступник директора ЦРУ Девід Коен заявив, що Росія може зробити спробу контрнаступу в Курській області, але це будуть тяжкі бої для РФ.

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