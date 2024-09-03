Зеленський пояснив, чому Україна не повідомляла партнерам про Курську операцію
Партнери України не знали про початок операції ЗСУ у Курській області. Це було несподівакою для них.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC News.
За словами Зеленського, операція ЗСУ у Курській області є невід’ємною частиною його "плану перемоги". Однак він про нього не буде розповідати аналогічно до того, як Україна не розповідала партнерам про Курську область.
"Я не скажу, вибачте, я не можу про це говорити. Це як початок нашої, цієї, Курської операції. При всій повазі, я не можу про це говорити, я думаю, що успіх дуже близький до несподіванки", - зауважив Зеленський.
Зеленський заявив в інтерв'ю NBC News, що адміністрація Байдена не знала про цю операцію, і вона трималася в строгому секреті навіть всередині України.
"Так, ми нікого не інформували. І це не питання недовіри", - сказав Зеленський.
Він також додав, що контрнаступ Києва влітку минулого року провалився багато в чому через те, що його багато рекламували і говорили про нього, даючи росіянам час на підготовку.
Операція ЗСУ
З початку серпня ЗСУ проводять операцію в Курській області. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, станом на 27 серпня було взято під контроль 1300 квадратних кілометрів та 100 населених пунктів. Крім того, у полон захопили близько 600 російських військових.
Джерело РБК-Україна у військово-політичному керівництві повідомило, що окупаційні війська отримали від Путіна вказівку звільнити Курську область до 1 жовтня. Однак їхнє завдання - зробити це будь-що, не знімаючи сили з ключових ділянок, де Росія веде наступ на Донбасі.
Заступник директора ЦРУ Девід Коен заявив, що Росія може зробити спробу контрнаступу в Курській області, але це будуть тяжкі бої для РФ.
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