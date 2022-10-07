UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський заявив, що Росія готує своє суспільство до ядерного удару

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент України Володимир Зеленський сказав, що Росія почала готувати своє суспільство до ядерного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання BBC.

"Вони починають готувати своє суспільство. Це дуже небезпечно. Вони не готові це робити, використати. Але вони починають спілкуватися. Вони не знають, чи скористаються вони цим, чи не скористаються. Я думаю, що навіть говорити про це небезпечно", - заявив Зеленський.

Також президент заперечував, що закликав завдати превентивних ударів по Росії під час онлайн-заходу у четвер, заявивши, що слово, яке він використав українською мовою, було неправильно зрозуміле.

"Після цього перекладу, росіяни зробили по-своєму, як їм зручно, і стали ретранслювати в інших напрямках", - пояснив президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський закликав НАТО переглянути застосування свого тиску у разі використання Росією ядерної зброї, згадавши про превентивні удари.

Пізніше у Зеленського роз'яснили заяву про превентивні удари по Росії. Це не було закликом до країн НАТО превентивно застосувати ядерну зброю проти РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна в Україні