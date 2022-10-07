Зеленський заявив, що Росія готує своє суспільство до ядерного удару

Президент України Володимир Зеленський сказав, що Росія почала готувати своє суспільство до ядерного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання BBC .

"Вони починають готувати своє суспільство. Це дуже небезпечно. Вони не готові це робити, використати. Але вони починають спілкуватися. Вони не знають, чи скористаються вони цим, чи не скористаються. Я думаю, що навіть говорити про це небезпечно", - заявив Зеленський.

Також президент заперечував, що закликав завдати превентивних ударів по Росії під час онлайн-заходу у четвер, заявивши, що слово, яке він використав українською мовою, було неправильно зрозуміле.

"Після цього перекладу, росіяни зробили по-своєму, як їм зручно, і стали ретранслювати в інших напрямках", - пояснив президент.