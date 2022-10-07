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Зеленский заявил, что Россия готовит свое общество к ядерному удару

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Россия начала готовить свое общество к ядерному удару.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал BBC .

"Они начинают готовить свое общество. Это очень опасно. Они не готовы это делать, использовать. Но они начинают общаться. Они не знают, воспользуются ли они этим или не воспользуются. Я думаю, что даже говорить об этом опасно", - заявил Зеленский.

Также президент отрицал, что призвал нанести превентивные удары по России во время онлайн-мероприятия в четверг, заявив, что слово, которое он использовал на украинском языке, было неправильно понятно.

"После этого перевода россияне сделали по-своему, как им удобно, и стали ретранслировать в других направлениях", - пояснил президент.

Напомним, ранее Зеленский призвал НАТО пересмотреть применение своего давления в случае использования Россией ядерного оружия, упомянув о превентивных ударах.

Позже у Зеленского разъяснили заявление о превентивных ударах по России. Это не было призывом к странам НАТО превентивно использовать ядерное оружие против РФ.

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