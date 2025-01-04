Зеленський заявив, що на "Рамштайні" буде обговорюватись тема посилення ППО України

Глава держави зазначив, що українська сторона вже готується до зустрічі у форматі "Рамштайн".

Зеленський розповів, що на зустрічі будуть десятки країн-партнерів і серед них є ті, хто може збільшити спроможність України не лише в захисті від ракет, але й у захисті від керованих авіабомб і російської авіації.

"Будемо про це з ними говорити, будемо переконувати, життя потребує захисту тут і зараз в Україні. І системи ППО мають для цього працювати. Я хочу подякувати всім партнерам, які це розуміють і які допомагають нам із розвитком повітряного щита", - резюмував президент.