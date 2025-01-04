Зеленський заявив, що на "Рамштайні" буде обговорюватись тема посилення ППО України

Російська Федерація продовжує обстрілювати українські міста та забирати життя українців. Це у свою чергу говорить про незмінне завдання посилювати ППО України, що стане темою "Рамштайну".
Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє звернення.
Глава держави зазначив, що українська сторона вже готується до зустрічі у форматі "Рамштайн".
Зеленський розповів, що на зустрічі будуть десятки країн-партнерів і серед них є ті, хто може збільшити спроможність України не лише в захисті від ракет, але й у захисті від керованих авіабомб і російської авіації.
"Будемо про це з ними говорити, будемо переконувати, життя потребує захисту тут і зараз в Україні. І системи ППО мають для цього працювати. Я хочу подякувати всім партнерам, які це розуміють і які допомагають нам із розвитком повітряного щита", - резюмував президент.
Нагадаємо, вчора ЗМІ дізналися, що нове засідання з оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться в четвер, 9 січня.
Того ж дня прессекретар Пентагону Сабріна Сінгх підтвердила, що новий "Рамштайн" відбудеться в січні. На ньому сфокусують увагу на тому, як забезпечити практичні та скоординовані кроки, щоб посилити обороноздатність України як зараз, так і в майбутньому.
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