Зеленский заявил, что на "Рамштайн" будет обсуждаться тема усиления ПВО Украины

Российская Федерация продолжает обстреливать украинские города и забирать жизни украинцев. Это в свою очередь говорит о неизменной задаче усиливать ПВО Украины, что станет темой "Рамштайна".
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее обращение.
Глава государства отметил, что украинская сторона уже готовится к встрече в формате "Рамштайн".
Зеленский рассказал, что на встрече будут десятки стран-партнеров и среди них есть те, кто может увеличить способность Украины не только в защите от ракет, но и в защите от управляемых авиабомб и российской авиации.
"Будем об этом с ними говорить, будем убеждать, жизнь нуждается в защите здесь и сейчас в Украине. И системы ПВО должны для этого работать. Я хочу поблагодарить всех партнеров, которые это понимают и которые помогают нам с развитием воздушного щита", - резюмировал президент.
Напомним, вчера СМИ узнали, что новое заседание по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится в четверг, 9 января.
В тот же день пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх подтвердила, что новый "Рамштайн" состоится в январе. На нем сфокусируют внимание на том, как обеспечить практические и скоординированные шаги, чтобы усилить обороноспособность Украины как сейчас, так и в будущем.
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