Зеленский заявил, что на "Рамштайн" будет обсуждаться тема усиления ПВО Украины

Глава государства отметил, что украинская сторона уже готовится к встрече в формате "Рамштайн".

Зеленский рассказал, что на встрече будут десятки стран-партнеров и среди них есть те, кто может увеличить способность Украины не только в защите от ракет, но и в защите от управляемых авиабомб и российской авиации.

"Будем об этом с ними говорить, будем убеждать, жизнь нуждается в защите здесь и сейчас в Украине. И системы ПВО должны для этого работать. Я хочу поблагодарить всех партнеров, которые это понимают и которые помогают нам с развитием воздушного щита", - резюмировал президент.