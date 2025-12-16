Зеленський заявив, що питання референдуму щодо територій наразі не стоїть

"Ми поки що не говоримо про референдум. Ми поки що (пробуємо зробити все, що не ускладнити тими чи іншими рішеннями і без того складне життя українців через війну - ред.)", - сказав президент.

Він додав, що якщо буде вирішено, що Україні потрібні вибори, про що вже була мова в суспільстві, бо тему ініціювали США - тоді вибори будуть. Однак головна умова - це припинення вогню.

"Я сьогодні ще раз підкреслив нашим партнерам, я готовий до виборів, і щоб народ був готовий - потрібна співпраця законодавців, але перш за все це можливість їх провести. (Буде припинення вогню - ред.) - ми готові до виборів", - заявив Зеленський журналістам.