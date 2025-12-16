Зеленський заявив, що питання референдуму щодо територій наразі не стоїть

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі питання про проведення референдуму щодо територій не стоїть. Водночас країна готова до виборів, якщо буде припинення вогню.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив Зеленський відповідаючи на питання ЗМІ.
"Ми поки що не говоримо про референдум. Ми поки що (пробуємо зробити все, що не ускладнити тими чи іншими рішеннями і без того складне життя українців через війну - ред.)", - сказав президент.
Він додав, що якщо буде вирішено, що Україні потрібні вибори, про що вже була мова в суспільстві, бо тему ініціювали США - тоді вибори будуть. Однак головна умова - це припинення вогню.
"Я сьогодні ще раз підкреслив нашим партнерам, я готовий до виборів, і щоб народ був готовий - потрібна співпраця законодавців, але перш за все це можливість їх провести. (Буде припинення вогню - ред.) - ми готові до виборів", - заявив Зеленський журналістам.
Нагадаємо, що під час обговорення мирного плану США знову загострилася тема виборів в Україні. В одному з інтерв'ю президент США Дональд Трамп сказав, що Київ повинен провести вибори навіть у воєнний час. Він стверджує, що більшість українців нібито хоче швидкої угоди з Росією.
Пізніше Зеленський сказав, що готовий до виборів, але їх проведення можливе тільки після змін у законодавстві та за умови гарантій безпеки.
Що стосується референдуму, то це питання також виникло під час обговорення мирного плану. США вимагають від України вийти з Донбасу, фактично погодившись на умову РФ, але Київ відкидає такі ініціативи.
Днями Зеленський заявив, що питання можливих територіальних рішень повинен визначати народ України, а саме - через вибори або референдум.