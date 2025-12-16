Зеленский заявил, что вопрос референдума по территориям пока не стоит

"Мы пока не говорим о референдуме. Мы пока (пробуем сделать все, что не усложнить теми или иными решениями и без того сложную жизнь украинцев из-за войны - ред.)", - сказал президент.

Он добавил, что если будет решено, что Украине нужны выборы, о чем уже была речь в обществе, потому что тему инициировали США - тогда выборы будут. Однако главное условие - это прекращение огня.

"Я сегодня еще раз подчеркнул нашим партнерам, я готов к выборам, и чтобы народ был готов - нужно сотрудничество законодателей, но прежде всего это возможность их провести. (Будет прекращение огня - ред.) - мы готовы к выборам", - заявил Зеленский журналистам.