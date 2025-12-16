Зеленский заявил, что вопрос референдума по территориям пока не стоит

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас вопрос о проведении референдума по территориям не стоит. В то же время страна готова к выборам, если будет прекращение огня.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил Зеленский отвечая на вопросы СМИ.
"Мы пока не говорим о референдуме. Мы пока (пробуем сделать все, что не усложнить теми или иными решениями и без того сложную жизнь украинцев из-за войны - ред.)", - сказал президент.
Он добавил, что если будет решено, что Украине нужны выборы, о чем уже была речь в обществе, потому что тему инициировали США - тогда выборы будут. Однако главное условие - это прекращение огня.
"Я сегодня еще раз подчеркнул нашим партнерам, я готов к выборам, и чтобы народ был готов - нужно сотрудничество законодателей, но прежде всего это возможность их провести. (Будет прекращение огня - ред.) - мы готовы к выборам", - заявил Зеленский журналистам.
Напомним, что во время обсуждения мирного плана США снова обострилась тема выборов в Украине. В одном из интервью президент США Дональд Трамп сказал, что Киев должен провести выборы даже в военное время. Он утверждает, что большинство украинцев якобы хочет быстрой сделки с Россией.
Позже Зеленский сказал, что готов к выборам, но их проведение возможно только после изменений в законодательстве и при условии гарантий безопасности.
Что касается референдума, то этот вопрос также возник во время обсуждения мирного плана. США требуют от Украины выйти из Донбасса, фактически согласившись на условие РФ, но Киев отвергает такие инициативы.
На днях Зеленский заявил, что вопрос возможных территориальных решений должен определять народ Украины, а именно - через выборы или референдум.