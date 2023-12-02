Зеленський заявив, що обміни полоненими з РФ тривають, часто прямо на полі бою

Обміни військовополоненими України з Росією тривають. Вони проходять непублічно і часто відбуваються прямо на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в інтерв'ю Associated Press .

За словами глави держави, Україна наповнює обмінний фонд, а обміни полоненими тривають.

"Ми міняємо. Ми наповнюємо свій обмінний фонд, і потім відбуваються обміни. Дуже часто ми обмінюємо військовополонених не так голосно, не так публічно. Скажу відверто - міняємо прямо на полі бою. Коли в нас 10 їхніх полонених, а в них є кілька наших хлопців, - ми міняємо. На все це є доручення у командирів, і вони знають, що їм робити", - сказав Зеленський.

Президент заявив, що за останні півроку Україна змогла повернути близько 100 військових із полону. З початку повномасштабного вторгнення РФ вдалося звільнити з російського полону декілька тисяч українських військових.

Зеленський додав, що ще кілька тисяч українських захисників наразі перебувають у полоні.

Обмін полоненими

Зазначимо, Україна та Росія з початку повномасштабної війни провели низку обмінів військовополоненими. Останній такий обмін відбувався 7 серпня, в рамках якого додому повернулися 22 воїни, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу.

Росія заморозила обмін полоненими з Україною, перемовини з їх відновлення тривають. Як повідомили у Координаційному штабі, РФ призупинила обміни військовополоненими, намагаючись створити враження, ніби українська влада не працює над цим питанням.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що російські полонені хочуть повернутися додому, але кремлівська влада відмовляється їх забирати.