UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський заявив про результативні три дні для поповнення "обмінного фонду"

Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський подякував українським військовим за результативні дії та поповнення обмінного фонду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Facebook.

"Я хочу подякувати тим нашим воїнам та нашим підрозділам, які забезпечують поповнення обмінного фонду - беруть окупанта в полон і цим допомагають звільняти наших людей із російського полону", - розповів Зеленський.

За його словами, наразі це надзвичайно важливо. Зокрема, за минулі три доби дії українських військових були особливо результативними

"Маємо повернути свободу всім нашим людям, які зараз у російській неволі", - сказав він.

Обмін полоненими 

Нагадаємо, останній обмін полоненими між Україною та Росією відбувся 17 липня. Тоді на рідній землі опинилися 95 українських воїнів - бійців Збройних сил України (ЗСУ), Національної гвардії та прикордонників. 

До цього уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про підготовку масштабного обміну з Росією, під час якого повернуть жінок-військовополонених.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийЗбройні сили УкраїниВійна в Україні