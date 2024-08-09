Зеленський заявив про результативні три дні для поповнення "обмінного фонду"

"Я хочу подякувати тим нашим воїнам та нашим підрозділам, які забезпечують поповнення обмінного фонду - беруть окупанта в полон і цим допомагають звільняти наших людей із російського полону", - розповів Зеленський.

За його словами, наразі це надзвичайно важливо. Зокрема, за минулі три доби дії українських військових були особливо результативними

"Маємо повернути свободу всім нашим людям, які зараз у російській неволі", - сказав він.

Обмін полоненими

Нагадаємо, останній обмін полоненими між Україною та Росією відбувся 17 липня. Тоді на рідній землі опинилися 95 українських воїнів - бійців Збройних сил України (ЗСУ), Національної гвардії та прикордонників.

До цього уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про підготовку масштабного обміну з Росією, під час якого повернуть жінок-військовополонених.

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