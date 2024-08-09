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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский заявил о результативных трех днях для пополнения "обменного фонда"

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских военных за результативные действия и пополнение обменного фонда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Facebook.

"Я хочу поблагодарить тех наших воинов и наших подразделений, которые обеспечивают пополнение обменного фонда - берут оккупанта в плен и этим помогают освобождать наших людей из российского плена", - рассказал Зеленский.

По его словам, сейчас это очень важно. В частности, за прошедшие трое суток действия украинских военных были особенно результативными

"Должны вернуть свободу всем нашим людям, которые сейчас находятся в российской неволе", - сказал он.

Обмен пленными

Напомним, последний обмен пленными между Украиной и Россией состоялся 17 июля . Тогда на родной земле оказались 95 украинских воинов – бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), Национальной гвардии и пограничников.

До этого уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о готовящемся масштабном обмене с Россией, во время которого вернут женщин-военнопленных.

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