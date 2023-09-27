Зеленський заявив про просування на Донецькому напрямку: є інші задуми, які реалізуються

"Отримав звіти щодо ситуації на фронті, постачання техніки та боєприпасів, даних розвідок. Є наше просування вперед на Донецькому напрямку. Є інші задуми, які реалізуються", - написав він.

Зеленський також отримав звіт щодо ситуації в Херсонській області. Він зазначив, що росіяни продовжують тероризувати території, до яких можуть дотягнутися.

Лише за минулу добу вони випустили 26 корегованих авіаційних бомб на території регіону. Наслідки ліквідовують, людям надають допомогу. Президент доручив знайти додаткові рішення, щоб припинити цей терор.

"Є результат від СБУ. Накрили навідників, які коригували нічний удар по Києву тиждень тому. Хороший сигнал усім зрадникам: відплата буде", - додав Зеленський.

Ситуація на фронті

За даними ISW, Сили оборони досягли успіху поблизу Іванівського, Кліщіївки, Орадівки і Зайцевого в Донецькій області. Вони також просунулися на заході Запорізької області.

Більше про ситуацію на передовій читайте у матеріалі РБК-Україна "ЗСУ готують поле нової битви. Де саме та коли оточать Бахмут: огляд фронту".

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