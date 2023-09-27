ЗСУ просунулися в районі Бахмута та в Запорізькій області: карти боїв ISW

Українські війська досягли успіху поблизу Іванівського, Кліщіївки, Орадівки і Зайцевого Донецької області. Також українські сили просунулися на заході Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Російські джерела стверджували, що російські війська здійснили наземні атаки вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 26 вересня, але не зробили жодного підтвердженого просування.

В Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська не проводили штурмів на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Російський агрегатор новин стверджував, що 25 вересня російські сили атакували поблизу Дворічної, Петропавлівки, Синьківки, Новоєгорівки та Білогорівки.

26 вересня Міноборони Росії заявило, що російські війська нібито відбили українські атаки поблизу Кузьминого та Діброви.

Бої у Донецькій області

У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські сили продовжували наступальні дії на Бахмутському напрямку, а речник Східного угруповання військ ЗСУ капітан Ілля Євлаш заявив, що українські війська досягли успіху поблизу Іванівського, Кліщіївки, Орадівки і Зайцевого.

Російські "воєнкори" стверджували, що українські війська продовжили штурм, а війська РФ відійшли з позицій уздовж ділянки залізничної колії на північний схід від Кліщіївки.

26 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що підрозділи російської 200-ї окремої мотострілецької бригади, які діють на північному фланзі Бахмута, зазнають значних втрат. Ці підрозділи прибули в район Бахмута для оборони північного флангу від українського контрнаступу.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили п'ять контратак росіян поблизу Кліщіївки. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський 18 вересня заявив, що під час звільнення Андріївки та Кліщіївки українські війська знищили боєздатність підрозділів 31-ї гвардійської бригади ВДВ та 83-ї гвардійської бригади ВДВ РФ.

26 вересня російські війська продовжували обмежені наступальні операції на ділянці Авдіївка – Донецьк, але не просунулися. Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбили російські атаки поблизу Авдіївки, на південний схід від Сіверного та біля Мар’їнки.

Російський "воєнкор" заявив, що підрозділи "Шторм-Z" нібито захопили кілька українських опорних пунктів біля Опитного, але зазнали великих втрат.

"Південна вісь"

Російське Міноборони стверджувало, що українські сили атакували біля Старомайорського. Російський "воєнкор" заявляв, що українські війська нібито безуспішно атакували біля Приютного та в напрямку Великої Новосілки.

Українські сили проводили наступальні операції на заході Запорізької області та, як повідомляється, просунулися 26 вересня.

Російський "воєнкор" стверджував, що українські сили досягли північної околиці Новопрокопівки. Інший військовий блогер з РФ стверджував, що українські війська просунулися на північний захід від Вербового.

Речник Таврійського угруповання військ України полковник Олександр Штупун 25 вересня заявив, що російські війська продовжують мінувати та будувати укріплення в глибинній лінії оборони на Таврійському напрямку.

18 вересня українські війська завдали удару з HIMARS по російському військовому штабу в окупованій частині Херсонської області , убивши вісім офіцерів і поранивши семеро. На геолокованих кадрах удару видно, що штаб розташований у Раденську (24 км на південний схід від Херсона).