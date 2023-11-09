Зеленский заявил о продолжении эвакуации из Сектора Газа: сколько украинцев вывезли
Украине удалось вывезти из Сектора Газа уже более 80 граждан, которые застряли там из-за войны Израиля с ХАМАС. Эвакуация продолжается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Продолжаем эвакуацию наших граждан из Сектора Газа - сейчас уже 89 наших людей спасли", - рассказал глава государства.
По его словам, власти Украины продолжают работу над эвакуацией. Это "очень кропотливый и щепетильный процесс", отметил Зеленский.
Эвакуация украинцев из Сектора Газа
Напомним, 7 октября боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля. После этого израильские военные начали свою операцию против террористов.
В рамках операции Сектор Газа был заблокирован. Все контрольно-пропускные пункты на границе палестинского анклава прекратили работу. Из-за этого там застряло большое количество иностранцев, в том числе украинцы.
Как отмечал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, на территории Сектора Газа находились 357 граждан Украины.
Эвакуация первой группы украинцев прошла вчера, 8 ноября. Тогда удалось вывезти 43 человек.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.