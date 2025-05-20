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Зеленський заявив про готовність до наступних прямих перемовин з Росією

Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Україна обговорює з партнерами наступні прямі перемовини з Російською Федерацією.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

За його словами, Україна та партнери обговорили деталі та ідеї з учорашньої розмови з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. На його думку, важливо, щоб Америка була й надалі учасницею процесу наближення миру.

Адже саме Америки бояться в Росії, і США можуть вплинути на російського диктатора Володимира Путіна.

"Ми говоримо з партнерами про наступні зустрічі з росіянами – прямі перемовини, до яких Україна абсолютно готова, і в будь-якому форматі, який дасть результат. Я вдячний усім, хто нам допомагає", - сказав Зеленський.

Розмова Трампа з Путіним

Вчора американський президент Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Детально про розмову Трампа та Путіна - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Пізніше Трамп розповів, що мав подвійну розмову із Зеленським - до того, як зателефонував Путіну та після. Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Переговори України та Росії у Стамбулі

У п'ятницю, 16 травня у Стамбулі, Туреччина, пройшли перші за довгий час прямі переговори між Росією та Україною.

За даними ЗМІ, під час діалогу російська делегація озвучила вимоги, які стосуються:

  • "нейтралітету" України,
  • відмова він репарацій,
  • прав російськомовних,
  • "визнання" окупації українських територій,
  • відвід ЗСУ з низки областей для негайного припинення вогню.

За словами Зеленського, Київ наразі обговорює з партнерами можливість нових переговорів з Росією. У якості локації розглядають три країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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