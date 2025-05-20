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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Зеленский заявил о готовности к следующим прямым переговорам с Россией

Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Украина обсуждает с партнерами следующие прямые переговоры с Российской Федерацией.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

По его словам, Украина и партнеры обсудили детали и идеи из вчерашнего разговора с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. По его мнению, важно, чтобы Америка была и в дальнейшем участницей процесса приближения мира.

Ведь именно Америки боятся в России, и США могут повлиять на российского диктатора Владимира Путина.

"Мы говорим с партнерами о следующих встречах с россиянами - прямые переговоры, к которым Украина абсолютно готова, и в любом формате, который даст результат. Я благодарен всем, кто нам помогает", - сказал Зеленский.

Разговор Трампа с Путиным

Вчера американский президент Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Подробно о разговоре Трампа и Путина - читайте в материале РБК-Украина.

Позже Трамп рассказал, что имел двойной разговор с Зеленским - до того, как позвонил Путину и после. Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Переговоры Украины и России в Стамбуле

В пятницу, 16 мая в Стамбуле, Турция, прошли первые за долгое время прямые переговоры между Россией и Украиной.

По данным СМИ, во время диалога российская делегация озвучила требования, которые касаются:

  • "нейтралитета" Украины,
  • отказ он репараций,
  • прав русскоязычных,
  • "признания" оккупации украинских территорий,
  • отвод ВСУ из ряда областей для немедленного прекращения огня.

По словам Зеленского, Киев сейчас обсуждает с партнерами возможность новых переговоров с Россией. В качестве локации рассматривают три страны.

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Владимир ЗеленскийВойна в УкраинеМирные переговорыПеремирие России и Украины