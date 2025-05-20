Зеленский заявил о готовности к следующим прямым переговорам с Россией

По его словам, Украина и партнеры обсудили детали и идеи из вчерашнего разговора с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. По его мнению, важно, чтобы Америка была и в дальнейшем участницей процесса приближения мира.

Ведь именно Америки боятся в России, и США могут повлиять на российского диктатора Владимира Путина.

"Мы говорим с партнерами о следующих встречах с россиянами - прямые переговоры, к которым Украина абсолютно готова, и в любом формате, который даст результат. Я благодарен всем, кто нам помогает", - сказал Зеленский.

Разговор Трампа с Путиным

Вчера американский президент Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Подробно о разговоре Трампа и Путина - читайте в материале РБК-Украина.

Позже Трамп рассказал, что имел двойной разговор с Зеленским - до того, как позвонил Путину и после. Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.