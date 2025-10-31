Зеленський заявив про плани Путіна приїхати в Покровськ: усі розуміють, чим це закінчиться
Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, має намір відвідати Покровськ. Усім очевидно, до чого це призведе.
Про це під час брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна.
"Каже Путін, що він поїде в Покровськ. Та залюбки, якщо він приїде в Покровськ. Усі будуть аплодувати. Ми розуміємо, чим усе закінчиться", - зазначив глава української держави.
Пропаганда РФ про Покровськ
Нагадаємо, кілька днів тому російські генерали доповіли главі Кремля Володимиру Путіну про те, що війська РФ нібито оточили українських воїнів у Покровську, Куп'янську та Мирнограді.
Путін вирішив розвивати такі фантазії далі. Він дійшов до того, що запропонував забезпечити коридор у Покровськ і Куп'янськ для іноземних журналістів, зокрема й українських, щоб вони висвітлювали "оточення" українських воїнів.
У Міноборони РФ заявили про "готовність призупинити бойові дії" на кілька годин, щоб пустити журналістів у зазначені міста.
Учора, 30 жовтня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підкреслив, що ніякого оточення українських захисників немає, а заяви росіян - черговий фейк.
При цьому сьогодні, 31 жовтня, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що ситуація в Покровську складна, але воїни ЗСУ не перебувають в оточенні.
Водночас у Міністерстві закордонних справ України закликали журналістів не довіряти ідеї Путіна щодо коридору до Покровська і Куп'янська, оскільки глава Кремля постійно порушує обіцянки.
До слова, раніше Зеленський заявляв про те, що російські окупанти зосередили свої основні сили в районі Покровська. Ворог уже понад рік намагається взяти під контроль місто, але в окупантів це не виходить.