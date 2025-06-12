Зеленський заявив про новий етап у війні: про що мова

Війна перейшла у фазу, де ключовим фактором стали фінанси. Це питання наразі актуальне як для України, так і для Росії.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

"Росіяни борються проти введення санкцій, тому що це обмежить їм фінанси. Ми боремося також за фінанси, тому що вже є виробництво, а його не вистачає", - пояснив глава України.

Президент пояснив, що технології замінюють старе обладнання і стару зброю в будь-якому випадку.

"Мені здається, що перейшли до такого етапу війни, коли всі борються за фінанси", - зазначив зеленський.

Зазначимо, що раніше сьогодні Зеленський розповів, скільки зброї може виробляти Україна на сьогодні.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, що керівництво Європейського Союзу планує заборонити європейським компаніям співпрацювати з двома китайськими банками, що допомагали Росії обходити чинні торговельні обмеження.

Запропоновані обмеження мають увійти до проекту 18-го пакета санкцій ЄС. Заходи спрямовані на подальший тиск на Москву з метою досягнення негайного припинення вогню та початку мирних переговорів.

Очікується, що Єврокомісія представить новий пакет санкцій до кінця червня. ЄС розраховує отримати згоду всіх держав-членів до проведення саміту в Брюсселі 26 червня.

Водночас, як зазначають деякі ЗМІ, 18-й пакет санкцій є одним із найпотужніших за весь період повномасштабної війни і Брюсселю буде складно його затвердити.

Крім того, ми писали, що на початку квітня сенатори від Республіканської та Демократичної партій представили законопроєкт про запровадження жорстких санкцій проти Росії за відмову від довготривалого миру з Україною.

Днями повідомлялося, що законопроєкт можуть внести до Сенату цього тижня.

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