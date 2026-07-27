Зеленський заявив про намір звести великий завод у Британії

"Я хочу звести у Великій Британії великий завод із виробництва дронів, запропонувати нові технології та поділитися ними з нашими союзниками", - наголосив глава держави.

Він також додав, що Україна налаштована поділитися всім своїм досвідом із Великою Британією. Київ розраховує, що Лондон вчинить так само.

На цьому тлі він вкотре подякував британській владі за допомогу та підтримку, які Україна регулярно отримує вже понад чотири роки.

Саме Лондон суттєво посприяв удосконаленню навичок ЗСУ у веденні війни з використанням дронів, а також захисту від повітряних атак Росії.

На переконання Зеленського, наразі настав слушний момент, щоб "відкрити нову сторінку в історії" України та Британії.

Глава держави підтвердив, що мав "хорошу розмову" з Енді Бернемом після його призначення прем’єром Британії. У центрі їхньої уваги було багато важливих питань.

"Ми поговорили про деякі основні речі, теж без подробиць. Я розумію, що це означає, коли ти щойно став лідером, - тобі всі будуть дзвонити", - зазначив Зеленський.