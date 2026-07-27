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Зеленський заявив про намір звести великий завод у Британії

10:25 27.07.2026 Пн
2 хв
Президент України розкрив свої нові плани
aimg Юлія Капітонова
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)

Відносини України та Великої Британії мають залишитися на гідному рівні після приходу до влади нового прем’єра Енді Бернема. Ба більше, вже є нові пропозиції щодо їхнього зміцнення.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Я хочу звести у Великій Британії великий завод із виробництва дронів, запропонувати нові технології та поділитися ними з нашими союзниками", - наголосив глава держави.

Він також додав, що Україна налаштована поділитися всім своїм досвідом із Великою Британією. Київ розраховує, що Лондон вчинить так само.

На цьому тлі він вкотре подякував британській владі за допомогу та підтримку, які Україна регулярно отримує вже понад чотири роки.

Саме Лондон суттєво посприяв удосконаленню навичок ЗСУ у веденні війни з використанням дронів, а також захисту від повітряних атак Росії.

На переконання Зеленського, наразі настав слушний момент, щоб "відкрити нову сторінку в історії" України та Британії.

Глава держави підтвердив, що мав "хорошу розмову" з Енді Бернемом після його призначення прем’єром Британії. У центрі їхньої уваги було багато важливих питань.

"Ми поговорили про деякі основні речі, теж без подробиць. Я розумію, що це означає, коли ти щойно став лідером, - тобі всі будуть дзвонити", - зазначив Зеленський.

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Володимир ЗеленськийУкраїнаДрониЕнді Бернем