ua en ru
Пт, 24 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Відомий генерал очолив сили, які можуть зайти в Україну після завершення війни

14:33 24.07.2026 Пт
2 хв
Союзники Києва вже готуються до спільних навчань
aimg Юлія Капітонова
Відомий генерал очолив сили, які можуть зайти в Україну після завершення війни Фото: Том Бейтман, британський генерал-лейтенант (facebook.com)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Британський генерал-лейтенант Том Бейтман став новим командувачем Багатонаціональних сил для України. Він уже виступив з офіційною заявою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони Великої Британії.

На посаді командувача Бейтман замінив свого французького попередника. Це відбувається на тлі підготовки "Коаліції охочих" до навчань, під час яких відпрацьовуватиметься розгортання іноземних сил в Україні.

Церемонія передачі командування відбулася в оперативному штабі сил у Парижі.

Вона відбулася після того, як напередодні новий британський прем'єр-міністр Енді Бернем підтвердив непохитну відданість Британії Україні, а також спільне з Францією лідерство в "Коаліції охочих".

"Для мене велика честь перебрати командування Багатонаціональними силами для України тут, в її оперативному штабі в Парижі. Розвиваючи чудову роботу мого попередника та його команди, ми продовжимо тісно співпрацювати з нашими українськими та міжнародними партнерами, щоб підготувати сили, які допоможуть забезпечити справедливий і тривалий мир в Україні", - заявив Бейтман.

Багатонаціональні сили для України мають два основних завдання - відновлення потенціалу та гарантування безпеки.

Вони зміцнюватимуть Збройні сили України, забезпечуючи підготовку військових і поповнюючи запаси озброєння та техніки, щоб українські війська були в найкращому стані для стримування подальшої російської агресії.

"Патрулювання в небі та морях допоможе забезпечити Україні необхідні гарантії безпеки для відновлення комерційного авіасполучення, відбудови успішної економіки та залучення міжнародних інвестицій", - пояснили в Міноборони Британії.

До речі, нещодавно Туск анонсував перші військові навчання "Коаліції охочих" щодо України.

Також ми писали, що одна з країн ЄС виходить з "Коаліції охочих" і зупиняє допомогу Україні.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Війна Росії проти України Коаліція охочих
Новини
Зеленський підписав продовження мобілізації і воєнного стану ще на 90 днів
Зеленський підписав продовження мобілізації і воєнного стану ще на 90 днів
Аналітика
Простір для компромісів скорочується. Які вимоги висуває МВФ до України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Простір для компромісів скорочується. Які вимоги висуває МВФ до України