Зеленський стане першим іноземним гостем Бернема, очікується угода про дрони

Новий прем'єр-міністр Британії Енді Бернем прийме президента Володимира Зеленського як свого першого іноземного гостя на посаді - вже в понеділок, 27 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Де відбудеться зустріч

Лідери мають зустрітися на військово-морській базі, де їм розкажуть про роботу навчальних програм під керівництвом Британії, які зміцнюють українську армію та дають реальні результати на полі бою.

"Британія стоїть з Україною плече до плеча, і наша підтримка залишається непохитною. Росія не повинна сумніватися в нашій рішучості, і ми не відступимо, доки не досягнемо тривалого й справедливого миру для України", - заявив Бернем.

Яку угоду планують підписати

За даними The Telegraph, під час візиту Бернем має підписати з Зеленським угоду, яка дозволить Україні налагодити масове виробництво британських пристроїв Stone Cloak - глушників сигналу.

Ці пристрої встановлюють на ударні дрони, щоб заважати роботі російської ППО та ускладнювати їхнє виявлення. Британія передасть Україні права інтелектуальної власності на технологію, продовжуючи при цьому власну підтримку, а обидві країни використовуватимуть дані з поля бою для вдосконалення майбутньої зброї.

З ким ще зустрінуться лідери

Під час візиту Бернем і Зеленський зустрінуться з понад 200 українськими військовими та моряками, які останні три тижні провели в Британії, беручи участь у навчаннях Sea Breeze - з морської безпеки та протимінної підготовки для майбутніх місій у Чорному морі.