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Зеленський стане першим іноземним гостем Бернема, очікується угода про дрони

03:49 27.07.2026 Пн
2 хв
Йдеться не лише про символічний жест, а й про конкретні цифри допомоги
aimg Катерина Коваль
Зеленський стане першим іноземним гостем Бернема, очікується угода про дрони Фото: прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем (facebook.com/BurnhamGM)
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Новий прем'єр-міністр Британії Енді Бернем прийме президента Володимира Зеленського як свого першого іноземного гостя на посаді - вже в понеділок, 27 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Де відбудеться зустріч

Лідери мають зустрітися на військово-морській базі, де їм розкажуть про роботу навчальних програм під керівництвом Британії, які зміцнюють українську армію та дають реальні результати на полі бою.

"Британія стоїть з Україною плече до плеча, і наша підтримка залишається непохитною. Росія не повинна сумніватися в нашій рішучості, і ми не відступимо, доки не досягнемо тривалого й справедливого миру для України", - заявив Бернем.

Яку угоду планують підписати

За даними The Telegraph, під час візиту Бернем має підписати з Зеленським угоду, яка дозволить Україні налагодити масове виробництво британських пристроїв Stone Cloak - глушників сигналу.

Ці пристрої встановлюють на ударні дрони, щоб заважати роботі російської ППО та ускладнювати їхнє виявлення. Британія передасть Україні права інтелектуальної власності на технологію, продовжуючи при цьому власну підтримку, а обидві країни використовуватимуть дані з поля бою для вдосконалення майбутньої зброї.

З ким ще зустрінуться лідери

Під час візиту Бернем і Зеленський зустрінуться з понад 200 українськими військовими та моряками, які останні три тижні провели в Британії, беручи участь у навчаннях Sea Breeze - з морської безпеки та протимінної підготовки для майбутніх місій у Чорному морі.

Скільки допомоги вже надала Британія

З початку повномасштабного вторгнення 2022 року загальна підтримка Британії для України сягнула 25 мільярдів фунтів (33,3 мільярда доларів), включно з 16 мільярдами фунтів військової допомоги та 5,6 мільярда фунтів невійськової підтримки.

Попередник Бернема Кір Стармер відвідав Київ за кілька днів до відставки цього місяця, де пообіцяв 300 мільйонів євро (345 мільйонів доларів) на озброєння України ескадрильєю з 16 шведських винищувачів Gripen.

Нагадаємо, більше про Бернема та його позицію щодо України можна прочитати в окремому матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Зеленський Енді Бернем
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