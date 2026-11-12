Зеленський заявив про намір Путіна знищити життя у великих українських містах

Путін хоче знищити міста України

Зеленський зазначив, що плани Росії - завдавати жорстокі удари по містах України - не змінилися.

"Путін говорив людям зі свого близького оточення, і це достовірна інформація, що він хоче знищити життя в цих містах. Саме тому ми бачимо цей постійний терор проти Києва, Дніпра, Харкова, Запоріжжя, Одеси, нашого Херсона та інших міст", - каже президент.



За словами Зеленського, влада має плани стійкості для цих міст.

"Вони готові. І нам потрібна особлива підтримка, щоб втілити ці плани в життя", - звернувся очільник держави до учасників саміту.