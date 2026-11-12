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Зеленський заявив про намір Путіна знищити життя у великих українських містах

15:28 12.11.2026 Чт
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Росія продовжує курс на повітряний терор та знищення великих міст України. Потрібна підтримка партнерів, щоб не допустити цього.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час звернення до учасників ІX саміту Європейської політичної спільноти.

Путін хоче знищити міста України

Зеленський зазначив, що плани Росії - завдавати жорстокі удари по містах України - не змінилися.

"Путін говорив людям зі свого близького оточення, і це достовірна інформація, що він хоче знищити життя в цих містах. Саме тому ми бачимо цей постійний терор проти Києва, Дніпра, Харкова, Запоріжжя, Одеси, нашого Херсона та інших міст", - каже президент.

За словами Зеленського, влада має плани стійкості для цих міст.

"Вони готові. І нам потрібна особлива підтримка, щоб втілити ці плани в життя", - звернувся очільник держави до учасників саміту.

Раніше РБК-Україна писало, що окупанти від самого ранку 12 листопада атакують Херсон. Жителів міста закликали не виходити на вулицю без нагальної потреби та ховатися в укриття.

Крім того, російські війська вночі 12 листопада атакували Київську область балістичними ракетами та ударними безпілотниками. Під Броварами під удар потрапили склади та вантажний автомобіль.

Також у ніч на 12 листопада російські війська атакували Україну балістичними та протикорабельними ракетами, а також ударними безпілотниками різних типів.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України