Зеленський заявив про введення подвійного громадянства для репатріантів з США

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Володимир Зеленський заявив, що уряд працює над реформою подвійного громадянства

Президент України Володимир Зеленський заявив, уряд почав роботу над реформою подвійного громадянства для вихідців з України, які живуть у Сполучених Штатах, щоб ті мали можливість повернутися додому. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню Newsweek.

При цьому Зеленський зазначив, що Сполучені Штати є стратегічним партнером України, а також подякував владі за підтримку, яку вони надають Україні.

Крім того, президент висловив надію, що все більше українських випускників зможуть отримати освіту в американських університетах.

"Ми раді за людей, які їдуть і отримують досвід, але ми також хотіли б, щоб наша діаспора в США мала можливість повернутися (на батьківщину, - ред.), тому працюємо над реформою подвійного громадянства", - заявив він.

Також Зеленський уточнив, що зараз багато вихідців з України прагнуть працювати в технологічних компаніях США.

Нагадаємо, раніше віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що українці з діаспори повинні отримати право на подвійне громадянство.

Крім того, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявляв, що введення подвійного громадянства можливе, але вимагає додаткового вивчення і підготовки законодавчих норм для захисту національних інтересів.