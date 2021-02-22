Зеленський заявив, що друга дамба на Північно-Кримському каналі поки не планується

Україна поки не має наміру будувати другу дамбу на Північно-Кримському каналі. Особливо в рамках проекту "Велике будівництво".

Про це на короткій прес-конференції після виступу на форумі "Україна 30 " заявив президент Володимир Зеленський.

Зокрема, Зеленському задали питання про те, що нібито російські ЗМІ минулого тижня розтиражували інформацію про те, що Україна збирається будувати другу дамбу на Північно-Кримському каналі, щоб виключити потрапляння води на окупований півострів.

При цьому президент відповів, що в рамках проекту "Велике будівництво" не збираються будувати дамбу.

"Поки що не збиралися. Але читати про це треба, іноді вони підкидають непогані ідеї", - додав Зеленський.