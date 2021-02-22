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Зеленський заявив, що друга дамба на Північно-Кримському каналі поки не планується

Новость на русском → Київ, Понеділок 22 лютого 2021 11:32
Зеленський заявив, що друга дамба на Північно-Кримському каналі поки не планується Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Україна поки не має наміру будувати другу дамбу на Північно-Кримському каналі. Особливо в рамках проекту "Велике будівництво".

Про це на короткій прес-конференції після виступу на форумі "Україна 30" заявив президент Володимир Зеленський.

Зокрема, Зеленському задали питання про те, що нібито російські ЗМІ минулого тижня розтиражували інформацію про те, що Україна збирається будувати другу дамбу на Північно-Кримському каналі, щоб виключити потрапляння води на окупований півострів.

При цьому президент відповів, що в рамках проекту "Велике будівництво" не збираються будувати дамбу.

"Поки що не збиралися. Але читати про це треба, іноді вони підкидають непогані ідеї", - додав Зеленський.

Нагадаємо, про будівництво дамби минулого тижня розповідав представник президента України в АР Крим Антон Кориневич. За підсумками зустрічі з управлінням каналу він заявив, що обговорюється необхідність добудувати дамбу на 107-му кілометрі Північно-Кримського каналу, щоб повністю виключити попадання води на півострів.

До цього міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія довела Крим "до ручки" і саме з цим пов'язані проблеми півострова.

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