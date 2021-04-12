UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Зеленский заявил, что Украина готова к вторжению России

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к российскому вторжению. Он не исключает, что такое может произойти.

Об этом глава государства сказал журналистам американского телеканала CNN во время визита на Донбасс.

Как отметил Зеленский, в Украине понимают, что российское вторжение является вполне реальным сценарием развития конфликта.

"Конечно. Мы знаем (о возможности вторжения - ред.), с 2014 года мы знаем, что это может произойти каждый день. Они (руководство России - ред.) готовы, но и мы готовы, поскольку находимся на своей земле и на своей территории", - заявил президент.

На прошлой неделе Зеленский совершил двухдневный визит в район проведения операции Объединенных сил на Донбассе на фоне обострения агрессии со стороны России и скопления российских войск возле украинской границы. Глава государства побывал на украинских позициях и вручил военным государственные награды.

Напомним, сегодня в украинской разведке заявили, что Россия увеличила свои ударные группы у границы с Украиной. Подобные перемещения военная разведка Украины наблюдала в 2014-2015 годах.

Кроме того, по данным разведки, Россия завершит процесс переброски войск к украинской границе до конца апреля. Сейчас к границе Украины перебросили 16 тактических групп мотострелковых, танковых и воздушно-десантных подразделений.

На фоне переброски российских войск разведка предупреждала, что Россия готова к масштабной эскалации на Донбассе с продвижением вглубь территории Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ЗеленскийРоссийская Федерацияагрессия РФвторжение
Читайте также
РФ предостерегла другие страны от "подпитки милитаристских настроений" Украины
Зеленский назвал ключевой элемент нацбезопасности в условиях агрессии РФ
Прогноз погоды