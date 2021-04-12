Зеленський заявив, що Україна готова до вторгнення Росії

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до російського вторгнення . Він не виключає, що таке може статися.

Про це глава держави сказав журналістам американського телеканалу CNN під час візиту на Донбас.

Як наголосив Зеленський, в Україні розуміють, що російське вторгнення є цілком реальним сценарієм розвитку конфлікту.

"Звичайно. Ми знаємо (про можливість вторгнення - ред.), з 2014 року ми знаємо, що це може статися кожного дня. Вони (керівництво Росії - ред.) готові, але і ми готові, бо знаходимося на своїй землі та на своїй території", - заявив президент.

Минулого тижня Зеленський здійснив дводенний візит в район проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі на тлі загострення агресії з боку Росії та скупчення російських військ біля українського кордону. Глава держави побував на українських позиціях та вручив військовим державні нагороди.