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Зеленский заявил, что Украина готова обеспечить продовольственную безопасность Иордании

Новина українською → Киев, Вторник 13 апреля 2021 16:11
Зеленский заявил, что Украина готова обеспечить продовольственную безопасность Иордании Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с королем Иордании Абдаллой II ибн Аль-Хусейном. Зеленский заявил о готовности Украины обеспечить продовольственную безопасность Иордании.

Об этом сообщил Офис президента Украины.

Зеленский выразил королю Иордании свою поддержку после того, как в стране разоблачили попытку переворота. Король Абдалла II поблагодарил за поддержку и выразил Украине свою поддержку на пути к миру на Донбассе.

"Украина готова обеспечить продовольственную безопасность Иордании. Мы уже заявляли, что готовы стать гарантом глобальной продовольственной безопасности. Готовы рассмотреть возможность использования именно вашей страны для экспорта отечественных товаров в страны региона", - заявил президент.

Также Зеленский предложил королю Абдалле II наладить сотрудничество между Украиной и Иорданией для преодоления пандемии коронавируса и ее последствий. Он также поздравил иорданского короля с началом Рамадана и пригласил его в Украину.

Напомним, в начале апреля стало известно, что в Иордании предотвратили попытку переворота. В причастности к попытке переворота подозревают сводного брата короля Абдаллы II, который является сыном предыдущего короля.

После этого в Офисе президента заявили, что Украина полностью поддерживает иорданского короля Абдаллу II.

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