ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський заявив, що Україна готова забезпечити продовольчу безпеку Йорданії

Новость на русском → Київ, Вівторок 13 квітня 2021 16:11
Зеленський заявив, що Україна готова забезпечити продовольчу безпеку Йорданії Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з королем Йорданії Абдаллою II ібн Аль-Хусейном. Зеленський заявив про готовність України забезпечити продовольчу безпеку Йорданії.

Про це повідомив Офіс президента України.

Зеленський висловив королю Йорданії свою підтримку після того, як в країні викрили спробу перевороту. Король Абдалла II подякував за підтримку та висловив Україні свою підтримку на шляху до миру на Донбасі.

"Україна готова забезпечити продовольчу безпеку Йорданії. Ми вже заявляли, що готові стати гарантом глобальної продовольчої безпеки. Готові розглянути можливість використання саме вашої країни для експорту вітчизняних товарів до країн регіону", - заявив президент.

Також Зеленський запропонував королю Абдаллі II налагодити співпрацю між Україною та Йорданією для подолання пандемії коронавірусу та її наслідків. Він також привітав йорданського короля з початком Рамадану та запросив його в Україну.

Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що у Йорданії запобігли спробі перевороту. У причетності до спроби перевороту підозрюють зведеного брата короля Абдалли II, який є сином попереднього короля.

Після цього в Офісі президента заявили, що Україна повністю підтримує йорданського короля Абдаллу II.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський Иордания
NEWS
Україна вийшла на пік третьої хвилі коронавірусу, - Степанов
Україна вийшла на пік третьої хвилі коронавірусу, - Степанов
DAILY
Олег Устенко: Останнє десятиліття олігархи поводять себе як міжнародні інвестори
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Олег Устенко: Останнє десятиліття олігархи поводять себе як міжнародні інвестори