Зеленский заявил, что Украина еще не получила обещанных истребителей

Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина еще не получила обещанных истребителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского BFM TV.
Сообщается, что Украина еще не получила истребителей, несмотря на заявления Пентагона.
"Сегодня у нас нет истребителей. Любого рода", - сказал Зеленский.
Также он добавил, что есть определенные даты и гарантии, до когда страна должна получить истребители.
"У нас есть даты и гарантии, но опять же, мы бы сначала хотели того, что нам обещали, а потом будем признательны", - отметил он.
Ранее мы сообщали, что пресс-секретарь Пентагон заявил, что Украина получила дополнительные истребители от других стран.
Также мы писали, что на Донбассе ВСУ сбили вражеский истребитель и четыре беспилотника.
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