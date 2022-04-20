UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский заявил, что Украина еще не получила обещанных истребителей

Владимир Зеленский (УНИАН)
Автор: Татьяна Самарук

Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина еще не получила обещанных истребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского BFM TV.

Сообщается, что Украина еще не получила истребителей, несмотря на заявления Пентагона.

"Сегодня у нас нет истребителей. Любого рода", - сказал Зеленский.

Также он добавил, что есть определенные даты и гарантии, до когда страна должна получить истребители.

"У нас есть даты и гарантии, но опять же, мы бы сначала хотели того, что нам обещали, а потом будем признательны", - отметил он.

Ранее мы сообщали, что пресс-секретарь Пентагон заявил, что Украина получила дополнительные истребители от других стран.

Также мы писали, что на Донбассе ВСУ сбили вражеский истребитель и четыре беспилотника.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийПентагон