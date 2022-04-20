Зеленський заявив, що Україна ще не отримала обіцяних винищувачів

Повідомляється, що Україна ще не отримала винищувачів, попри заяви Пентагону.

"Сьогодні у нас немає винищувачів. Будь-якого роду", - сказав Зеленський.

Також він додав, що є певні дати та гарантії, до коли країна має отримати винищувачі.

"У нас є дати й гарантії, але знову ж таки, ми б спочатку хотіли того, що нам обіцяли, а потім будемо вдячні", - зазначив він.