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На Донбассе ВСУ сбили вражеский истребитель и четыре беспилотника

Новина українською →
Донбасс, Вторник 19 апреля 2022 00:30
На Донбассе ВСУ сбили вражеский истребитель и четыре беспилотника Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

На протяжении 18 апреля подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский истребитель Су-30 и четыре беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Кроме того, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отразили 7 атак врага. Было уничтожено 10 танков, 1 артиллерийскую систему, 18 единиц бронированной, 8 единиц автомобильной техники и один миномет противника вместе с расчетом.

"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!" - говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что в ближайшее время российские войска хотят буквально добить и уничтожить Донбасс.

Мы также писали о том, что украинские военные освободили Базалиевку, Лебяжье и часть Кутузовки в Харьковской области.

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