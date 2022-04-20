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Зеленский заявил, что Украина еще не получила обещанных истребителей

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Среда 20 апреля 2022 21:32
Зеленский заявил, что Украина еще не получила обещанных истребителей Владимир Зеленский (УНИАН)
Автор: Татьяна Самарук

Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина еще не получила обещанных истребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского BFM TV.

Сообщается, что Украина еще не получила истребителей, несмотря на заявления Пентагона.

"Сегодня у нас нет истребителей. Любого рода", - сказал Зеленский.

Также он добавил, что есть определенные даты и гарантии, до когда страна должна получить истребители.

"У нас есть даты и гарантии, но опять же, мы бы сначала хотели того, что нам обещали, а потом будем признательны", - отметил он.

Ранее мы сообщали, что пресс-секретарь Пентагон заявил, что Украина получила дополнительные истребители от других стран.

Также мы писали, что на Донбассе ВСУ сбили вражеский истребитель и четыре беспилотника.

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