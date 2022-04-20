Зеленский заявил, что Украина еще не получила обещанных истребителей

Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина еще не получила обещанных истребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского BFM TV .

Сообщается, что Украина еще не получила истребителей, несмотря на заявления Пентагона.

"Сегодня у нас нет истребителей. Любого рода", - сказал Зеленский.

Также он добавил, что есть определенные даты и гарантии, до когда страна должна получить истребители.

"У нас есть даты и гарантии, но опять же, мы бы сначала хотели того, что нам обещали, а потом будем признательны", - отметил он.