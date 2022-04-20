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Зеленський заявив, що Україна ще не отримала обіцяних винищувачів

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Середа 20 квітня 2022 21:32
Зеленський заявив, що Україна ще не отримала обіцяних винищувачів Володимир Зеленський (УНІАН)
Автор: Тетяна Самарук

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна ще не отримала обіцяних винищувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського BFM TV.

Повідомляється, що Україна ще не отримала винищувачів, попри заяви Пентагону.

"Сьогодні у нас немає винищувачів. Будь-якого роду", - сказав Зеленський.

Також він додав, що є певні дати та гарантії, до коли країна має отримати винищувачі.

"У нас є дати й гарантії, але знову ж таки, ми б спочатку хотіли того, що нам обіцяли, а потім будемо вдячні", - зазначив він.

Раніше ми повідомляли, що прес-секретар Пентагону заявив, що Україна отримала додаткові винищувачі від інших країн.

Також ми писали, що на Донбасі ЗСУ збили ворожий винищувач і чотири безпілотники.

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