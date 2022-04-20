Зеленський заявив, що Україна ще не отримала обіцяних винищувачів
Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна ще не отримала обіцяних винищувачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського BFM TV.
Повідомляється, що Україна ще не отримала винищувачів, попри заяви Пентагону.
"Сьогодні у нас немає винищувачів. Будь-якого роду", - сказав Зеленський.
Також він додав, що є певні дати та гарантії, до коли країна має отримати винищувачі.
"У нас є дати й гарантії, але знову ж таки, ми б спочатку хотіли того, що нам обіцяли, а потім будемо вдячні", - зазначив він.
Раніше ми повідомляли, що прес-секретар Пентагону заявив, що Україна отримала додаткові винищувачі від інших країн.
Також ми писали, що на Донбасі ЗСУ збили ворожий винищувач і чотири безпілотники.
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