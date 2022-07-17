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Зеленский заявил о судном дне для России

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Евгений Прокопенко

Россия уже давно шла к статусу государства-террориста и к специальному трибуналу, который точно состоится в отношении российской агрессии против Украины. Это для России будет судный день и не в переносном смысле, а буквально.

Об этом в своем вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина.

Так глава государства отреагировал на упреки России в отношении Украины.

"Сегодня из России прозвучало очередное не очень трезвое заявление о якобы "судном дне" для Украины. Конечно, никто не будет воспринимать такого запугивания, но обратите внимание насколько цинично говорить такое именно сегодня - в очередную годовщину уничтожения Россией в небе над украинским Донбассом малазийского боинга. 298 человек были убиты в очевидном акте терроризма, 80 детей, граждане 10 государств", - сказал президент.

Он добавил, что уже тогда Россия шла этим путем к статусу государства-террориста и к специальному трибуналу, который точно состоится в отношении российской агрессии против Украины.

"Это для России будет судный день и не в переносном смысле, а буквально", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев продолжает угрожать из-за украинского Крыма.

Кроме этого сегодня глава украинского государства объявил о нескольких кадровых решениях - увольнение генерального прокурора и отстранение руководителя СБУ. Также речь идет о новом человеке на посту главы НАБУ.

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Владимир Зеленский