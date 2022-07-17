Зеленский заявил о судном дне для России

Россия уже давно шла к статусу государства-террориста и к специальному трибуналу, который точно состоится в отношении российской агрессии против Украины. Это для России будет судный день и не в переносном смысле, а буквально.
Об этом в своем вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина.
Так глава государства отреагировал на упреки России в отношении Украины.
"Сегодня из России прозвучало очередное не очень трезвое заявление о якобы "судном дне" для Украины. Конечно, никто не будет воспринимать такого запугивания, но обратите внимание насколько цинично говорить такое именно сегодня - в очередную годовщину уничтожения Россией в небе над украинским Донбассом малазийского боинга. 298 человек были убиты в очевидном акте терроризма, 80 детей, граждане 10 государств", - сказал президент.
Он добавил, что уже тогда Россия шла этим путем к статусу государства-террориста и к специальному трибуналу, который точно состоится в отношении российской агрессии против Украины.
"Это для России будет судный день и не в переносном смысле, а буквально", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев продолжает угрожать из-за украинского Крыма.
Кроме этого сегодня глава украинского государства объявил о нескольких кадровых решениях - увольнение генерального прокурора и отстранение руководителя СБУ. Также речь идет о новом человеке на посту главы НАБУ.