Медведев угрожает Украине "судным днем" в случае попытки освобождения Крыма

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев продолжает угрожать из-за украинского Крыма. В этот же раз заявил о якобы "Судном дне" для Украины в случае попытки освободить полуостров от оккупантов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание " TACC ".

"В случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит "Судный день" - очень быстрый и тяжелый. Спрятаться будет очень сложно. Но они продолжают провоцировать такими заявлениями общую ситуацию", - заявил Медведев.

В то же время заместитель главы Совета безопасности отметил, что отказ Украины и НАТО "признать Крым российским", является якобы системной угрозой для России.