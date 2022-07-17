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Медведев угрожает Украине "судным днем" в случае попытки освобождения Крыма

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Воскресенье 17 июля 2022 16:03
Медведев угрожает Украине "судным днем" в случае попытки освобождения Крыма Фото: Дмитрий Медведев, заместитель главы Совета безопасности России (Facebook)
Автор: Сергей Пышкин

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев продолжает угрожать из-за украинского Крыма. В этот же раз заявил о якобы "Судном дне" для Украины в случае попытки освободить полуостров от оккупантов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "TACC".

"В случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит "Судный день" - очень быстрый и тяжелый. Спрятаться будет очень сложно. Но они продолжают провоцировать такими заявлениями общую ситуацию", - заявил Медведев.

В то же время заместитель главы Совета безопасности отметил, что отказ Украины и НАТО "признать Крым российским", является якобы системной угрозой для России.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Медведев не впервые прибегает к угрозам из-за Крыма. Лишь недавно он заявлял о риске Третьей мировой войны в случае освобождения украинского полуострова.

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